Не понравился Morgenshtern: в центре Киева радикалы избили уличного музыканта (видео)

Дэнчик стал довольно известен в Харькове, после чего он решил покорить столицу

На Крещатике в центре Киева неизвестные избили уличного музыканта Дэнчика из Харькова, исполнявшего песню российского рэпера Моргенштерна.

Русскоязычные хулиганы, представившиеся "коллегией правых радикалов", обвинили Дэнчика в том, что Элджей и Morgenshtern, записавшие матерную песню "Cadillac", – "москали", а их музыка якобы ведет к вырождению украинской нации.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика:

Радикалы потребовали от Дэнчика больше никогда не исполнять скандальную композицию, а чтобы музыкант выучил урок – предложили ему "дать по пузу". Затем избитому уличному певцу пригрозили отрезать палец на ноге, если нарушит уговор. В случае повторного нарушения радикалы пообещали лишить парня мизинца и большого пальца на руке.

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Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика и сцены насилия:

Смуглый Дэнчик стал известен в родном Харькове своими выступлениями на улице, в торговых центрах и даже в метрополитене. Судя по всему, он попытался покорить столицу, однако первый опыт стал неудачным, хотя его творчество понравилось десяткам киевлян и гостей города.

Любопытно, что на фоне других российских "звезд", которым СБУ запрещает въезд в Украину, на концерты Алишера Валеева (так по паспорту зовут Morgenshtern) вполне спокойно продают билеты в Киеве, Харькове и Запорожье.

А в июле Окружной админсуд Киева отменил решение СБУ о трехлетнем запрете на въезд Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк).