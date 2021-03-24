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Нереально красиво: в Сети массово делятся фотографиями заката в Киеве

24 марта, 19:51

Ольга Кравченко

Жители столицы массово выкладывают в соцсети фото с сегодняшним закатом

Вечером в Киеве горожане заметили яркий закат и поделились фотографиями с красивым природным явлением в социальных сетях.

"Закат сегодня был шикарный", – пишут в Сети.

Фото: Андрей Гречушкин/Facebook

Киевляне массово делились снимками алого чуда в соцсетях, восхищаясь его красотой.

Фото: Sergey Ristenko/Facebook

Закат был не просто красный – то он становился ярко-оранжевым, то нежно-розовым с голубым.

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Этим вечером в киевском небе можно было увидеть все буйство красок.

Ранее мы писали, что в Украину идет потепление – как изменится погода в ближайшие дни.

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Источник: Сегодня

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