Ночью полыхал один из столичных рынков (фото)

Причину пожара и ущерб от него эксперты устанавливают

Стоп-кадр "Стражи Голосеево"

6 февраля ночью спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали пожар в Святошинском районе на территории рынка по ул. Чернобыльской, 16/80.

Об этом сообщил Тelegram-канал "Київ Оперативний".

От возгорания одноэтажного торгового павильона размером 3х4 кв. м пламя быстро перебросилось на шесть рядом расположенных продуктовых павильонов общей площадью 300 кв. м.

В результате пожара уничтожено пять продуктовых павильонов и два повреждено.

На месте пожара работало восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.

Реклама

Погибших и травмированных нет. Причину пожара и ущерб от него эксперты устанавливают.

Вчера горело двухэтажное здание в Шевченковском районе.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и родным погибших в больнице Запорожья, где произошел пожар. Он пообещал, что государство исправит ситуацию для недопущения подобных трагедий в будущем.

Смотрите в сюжете – день траура по погибшим во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице. Татьяна Гаврилюк рассказывает о тех, кто чудом избежал смерти той ужасной ночью:

Видео: Сегодня