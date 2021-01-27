Ночью в Коцюбинском сожгли авто экс-мэра (фото, видео)

В Киевской области в пгт Коцюбинском ночью сожгли автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства пожара, опрашивают свидетелей и очевидцев.

Как позже выяснилось, автомобиль принадлежал активистке, а также экс-главе пгт Коцюбинское Ольге Матюшиной. Об этом сообщила сама женщина на своей странице в соцсетях.

"Позиция полиции – нормальным людям машины не палят. Позорно злорадствуют от поджога, потому что говорят хорошая машина была", – написала активистка.

Видео: Ольга Матюшина / Facebook

По информации полиции, место, где произошло возгорание авто, как и весь поселок, не оборудованы камерами видеонаблюдения, поскольку Коцюбинское не присоединилось к программе "Безопасная Киевщина".

Неравнодушные уже высказались в Сети по поводу инцидента.

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"В Коцюбинском Киевской области местные выборы давно прошли, но страсти продолжаются. Сожгли авто активистке за сохранение Беличанского леса и бывшему председателю поселкового совета Ольге Матюшиной. Это уже третья сожжённая машина депутата от демократических сил в поселке. Так и живем", – написал Алексей Метелкин в Facebook.

"Вот как у нас поступают с людьми, которые просто хотят навести порядок в своем городе. Подожгли машину Ольге Матюшиной, которая была ранее мэром Коцюбинского и боролась за сохранение Беличанского леса (его активно хотят застроить ирпенские застройщики, потому что в Ирпене уже застроили все)", – написала Любовь Акуленко.

Как сообщалось, в Киеве подожгли машину доставки пиццы.

Также мы сообщали, что в Харькове за ночь сгорели четыре автомобиля.

Напомним, ранее в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

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