Носки и кастрюли уже можно купить? В Киеве начали продавать "запрещенку"

В магазинах вроде и указывают, что товар запрещен, но продают

/ Фото: Сегодня

Несмотря на карантинные запреты, магазины все равно продают запрещенные товары. Корреспондент "Сегодня" проверил, как в первый рабочий день локдауна соблюдаются ограничения.

Уже с самого утра понедельника супермаркеты пошли на хитрость. Отделы с "запрещенкой" во многих маркетах уже не огорожены лентами – просто повесили предупреждения, что товар не продается. Тем самым покупателям открыли доступ к товарам.

/ Фото: Сегодня

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Корреспондент "Сегодня" спокойно купил носки и мусорные пакеты. На наш вопрос о том, можно ли купить носки, кассир ответила: "Мы же понимаем, как вам жить без носков и пакетов для мусора".

/ Фото: Сегодня

Напомним, в Украине с 8 января стартовал жесткий карантин и продлится до 25-го. Ограничения коснулись даже некоторых популярных товаров – людей возмутил запрет на продажу хозтоваров и даже носков. Читайте подробнее, какие товары нельзя купить в магазинах в локдаун.

В свою очередь Госпродпотребслужба заявила, что супермаркеты могут продавать "запрещенку", но с условием.

Видео: Сегодня