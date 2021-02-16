Новинка в метро Киева: названия станций будут подмигивать пассажирам (фото)

На синюю ветку Киевского метрополитена в ближайшее время выйдет новый поезд, который был полностью модернизирован сотрудниками Киевского метрополитена. Он состоит из вагонов, которые были выпущены еще в 1981-1984 годах, узнал корреспондент "Сегодня"

"Также впервые в киевском метрополитене применена система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов. Она отражает схему линии метрополитена и местонахождение поезда в реальном времени во время движения линией. Это пилотная навигация с фиксацией станции. То есть, название станции будет подсвечиваться, в зависимости от прибытия поезда на перрон", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Пока новинка будет работать в тестовом режиме.

В Киевском метрополитене добавляют, что корпус вагонов в новом составе сделан из стеклопластика, новые несущие конструкции кузовов обеспечивают безопасную эксплуатацию вагонов на следующие 22 года.

В вагонах – новое дверное оборудование, окна, освещение салона с использованием светодиодных светильников. В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и ветровое стекло с электроподогревом.

Ранее мы писали, что сегодня утром было столпотворение на "Вокзальной". Люди под завязку заполнили узенький вестибюль станции на подходе к турникетам.

Напомним, что в киевском метро прокомментировали замену "исторических" дверей. Пользователям метрополитена не понравилась замена деревянных дверей в технические помещения на станции "Арсенальная" на металлические.