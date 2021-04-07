Новую окружную в Киеве проложат через 2 лесхоза. Что будет с деревьями?

В ходе строительства Киевской обходной дороги (КОД) в рамках президентской программы "Большая стройка" вместо каждого срубленного высадят новое дерево.

Об этом завили в "Укравтодоре" после того, как Украинская природоохранная группа (UNCG) опубликовала сообщение с утверждением, что строительство одного из участков (КОД) уничтожит 40 гектаров леса. Вывод об уничтожении леса UNCG сделала из визуализации строительства КОД на участке между дорогами М-07 Киев – Ковель и М-06 Киев – Чоп.

"Действительно, этот участок проходит через два лесных массива – Киевского и Клавдиевского лесхозов. Сейчас участок как раз на этапе проектирования. Независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно будет предусматривать компенсационную высадку деревьев. Вместо каждого срубленного дерева будет высажено новое. Таким образом, строительство КОД не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области. Благодарим UNCG за внимание к дорожным проектам и заверяем, что сейчас наша команда работает над тем, чтобы качественных экоориентированных решений в Украине становилось больше", – уточнил "Укравтодор".

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Напомним, летом 2020 года "Укравтодор" сделал первый шаг к строительству Киевской окружной дороги, заказав проектирование первых участков. Предполагается, что это будет маршрут-полукольцо вокруг Киева, он будет начинаться от дороги М-07 Киев – Ковель и пройдет через дороги М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков – Должанский, а обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Общая протяженность КОД составит почти 150 км.

По словам заместителя руководителя Офиса президента и координатора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко, ремонт дорог местного значения – один из приоритетов на 2021 год.

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