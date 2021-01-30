Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стеклом

Перед Новым годом в Киеве открыли отремонтированную площадь возле станции метро "Арсенальная". Это первая очередь ремонта, который продолжался тут три месяца. Ко Дню Киева, в конце мая, планируют закончить вторую очередь. За станцией метро "Арсенальная" появится фонтан, а также будет полностью благоустроена территория, примыкающая к зданию бывшей военной комендатуры Киева.

Сайт "Сегодня" выяснял, как изменится это знаковое место столицы в ближайшие годы и что в результате получат горожане.

Все работы тут выполняет не город, а частная компания "А Девелопмент". Кроме площади перед станцией метро "Арсенальная", инвестор за свой счет уже отреставрировал культовые Никольские ворота.

Сейчас реставрационные работы продолжаются в старинном здании бывшей военной комендатуры. Их планируют завершить в феврале этого года.

Историческое строение является памятником фортификационной архитектуры (построено в 1846-1850 годах по проекту архитектора Петра Таманского). Здание пришлось укреплять, чтобы спасти от оползня. По периметру в землю было забито 270 двенадцатиметровых свай. Еще 25 – возле склона, чтобы остановить оползневый процесс.

Своды вековых стен комендатуры изрядно были разрушены, и их пришлось укреплять металлическим крепежом. На это потрачено около 90 тонн металла. Также восстановлена крыша здания, а это 4,5 тысячи квадратных метров площади.

Кстати, ранее фасад военной комендатуры был красного цвета. Сейчас он светло-желтый. Как говорят реставраторы, это его "родной", первоначальный цвет.

ВОРОТА И КЛЮЧИ ОТ КИЕВА

Ранее комендатура была огорожена забором, и доступ к ней был полностью закрыт для прохожих. Теперь же киевляне смогут свободно подойти к изюминке строения – Никольским воротам, которые ранее служили парадным въездом в Киев.

Реставраторы восстановили не только головы львов на дверях, но и колонны, которые ранее украшали въезд в город.

Кстати, Никольские ворота закрыли в 1934-1936 годах. Теперь они отреставрированы и скоро будут доступны для посетителей – через них можно будет пройти и ощутить себя гостем старого Киева. Между прочим, в одном из музеев столицы хранится ключ, которым открывались эти ворота. Его можно считать единственным из сохранившихся символических ключей от Киева.

В компании "А Девелопмент" нам рассказали, что здание бывшей военной комендатуры Киева превратят в многофункциональный комплекс, сохранив зданию статус памятника архитектуры.

Он станет продолжением проекта A-Station, который уже реализован на противоположной стороне Арсенальной площади – на территории бывшего военного завода "Арсенал". Там открылись рестораны, общественные пространства и офисные учреждения.

ПРОМЕНАД ПОД СТЕКЛОМ

Сайту "Сегодня" показали концепцию развития этого знакового места в Киеве. Это один из вариантов того, как может выглядеть площадь возле здания бывшей военной комендатуры.

Естественно, концепция еще будет дорабатываться, но уже сейчас можно сказать, что через три года это место в центре столицы изменится до неузнаваемости.

Авторы концепции решили соединить старинную и новую архитектуру в этом необычном проекте, как это делается во многих городах Европы.

"Вокруг здания военной комендатуры у нас есть в собственности гектар земли. Мы долго думали, что там сделать, и решили создать крытую 3d-площадь. В состав комплекса войдет отреставрированное здание бывшей военной комендатуры, а рядом будет построено современное здание офисного центра, высота которого – 25 метров, 6 этажей. Кстати, допустимая высотность в этой части Киева – не больше 27 метров. Между новым зданием и комендатурой появится стеклянный навес-фонарь, под которым будет зона для прогулок, встреч и отдыха", – отмечают авторы проекта.

Они заверяют, что с мытьем стекла проблем не будет. Общая площадь остекления прогулочной зоны займет 3,5 тысячи квадратных метров.

Мы поинтересовались: как именно планируется соединить старинное и современное здания – при помощи стекла, мостиков, переходов?

"Историческое здание и новый объем концептуально планируется соединить крытой галереей, конструкция которой с одной стороны будет опираться на новое здание, а с другой – иметь свою независимую опору. На историческое здание она не опирается. Также планируем воссоздать по архивным иллюстрациям ранее существовавший мостик возле Никольских ворот", – рассказала сайту "Сегодня" Татьяна Лысюк, главный архитектор проекта.

Она добавляет, что если реставраторам удалось восстановить старинные деревянные ворота с головами львов, то с мостиком так не выйдет (раньше перед крепостными воротами был глубокий овраг, через который был переброшен подъемный мост) – его сделают из современных материалов, но точно таким же, каким он изображен на старинных фото и чертежах.

Также здесь обещают оборудовать паркинг на несколько сотен мест. Планируется, что он будет вмещать до 420 автомобилей.

ПЛОЩАДЬ РЕСТОРАНОВ

"Это будет многофункциональное пространство с ресторанами, офисами, торговлей. Также здесь заработает IT-школа для детей. В целом на Арсенальной площади появятся около 40 ресторанов разной кухни и направлений. А само место станет своеобразным магнитом, который будет привлекать молодых и энергичных жителей столицы, а также туристов", – говорит Алексей Баранов, основатель компании "А-Девелопмент".

Подобные урбанистические проекты уже реализованы во многих европейских городах, например в Вене, Флоренции, Лондоне. Там смогли соединить современную архитектуру и памятники истории, чтобы это было гармонично, красиво, эффектно и практично для эксплуатации. Теперь, видимо, очередь дошла и до Киева. Осталось подождать три года и посмотреть, что в итоге получится у застройщиков.

Ранее мы сообщали о планах властей по строительству моста в виде волны на столичной Оболони. Его обещают построить до конца лета этого года.

Также мы писали о намерениях городской власти начать в этом году строительство канатной дороги. Она может стать новым видом транспортом для Киева. Правда, уже в 2021-м хотят запустить через Днепр канатную дорогу для прогулок – прототип троллея, который работал ранее от Арки дружбы народов на Труханов остров. Это два разных проекта.

Как выглядят сейчас восстановленные Никольские ворота, смотрите на видео: