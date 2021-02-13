Новый Киев: каким может стать легендарный Гостиный двор

Легендарное здание Гостиного двора снова в эпицентре внимания. И все из-за спора между КГГА и Министерством культуры, которые не могут поделить разрушающееся здание. Сейчас Гостиный двор находится на балансе Фонда госимущества Украины. Киевские власти несколько лет ведут борьбу за его возращение в коммунальную собственность, а в Минкульте вдруг заявили, что хотят превратить его в Музей современного искусства и взять Гостиный двор на свой баланс.
ПОЖАРЫ, МЕТРО И 8 ЛЕТ БЕЗ КРЫШИ
Эпопея с реконструкцией Гостиного началась в 2012 году, когда было решено превратить его в общественное многофункциональное здание с развитой торговой функцией (тут надо напомнить, что это был первый торговый центр Киева и располагался он на главной торговой площади города). Работы взялась проводить ООО "Укрреставрация", которое получило здание в аренду в 1994 году.
Представленный проект был грандиозным: новая крыша со стеклянным фонарем, внешние стены цвета старинного киевского кирпича, а внутренние залы почти белого цвета с мраморным полом и светильниками на стенах под старину.
* По проекту Гостиный двор должен был стать четырехуровневым.
* Существующий подвальный этаж был запроектирован под супермаркет.
* Первый этаж и внутренний дворик предназначались для проведения публичных мероприятий – выставок, концертов, торжеств и балов.
* В угловых блоках с отдельными входами могли разместиться банки, кафе и магазины.
* На втором этаже – магазины одежды, электроники и зоны коворкинга.
* В мансардном этаже предполагалась огромная детская зона и помещения для художественных салонов. Была даже договоренность с легендарным украинским художником Иваном Марчуком, что в этой части здания у него появится помещение для проведения персональных выставок и работы "живьем"! Это фактически творческая мастерская, которой до сих пор нет у известного во всем мире украинского художника.
* Выделялось помещение под огромный магазин детской книги. В здании планировали открыть образовательное пространство, где можно было оставить на несколько часов детей, а с ними бы занимались физикой, математикой, рисованием, конструированием в игровой форме.
*Предполагалось открыть три небольших кинотеатра на 10-20 человек, где по заказу можно было посмотреть любой фильм из кинотеки в своей компании.
"Когда мы впервые посетили Гостиный двор, то по всему его периметру обнаружили протекания кровли, трещины на стенах. Фасады и двор были совершенно запущены. Посредине здания, где проходит линия метро, здание вообще было частично "сломано". Тут, фактически прямо над тоннелем метро, в который мы тоже попали, затекала вода. Гостиный двор годами страдал от вибрации поездов. Мы исследовали проблемное место над тоннелями. При проектировании и дальнейшем строительстве разгрузочной плиты первого этажа нам удалось погасить основную вибрацию, установить более сбалансированные конструкции. Над туннелями метро (их тут два) в центре здания мы убрали тяжелые стены и на их месте разместили эскалаторы и лифты для маломобильных групп населения, туалеты – объекты наименее чувствительные к вибрации. В общем, сделали все, чтобы снизить нагрузку над метро", – рассказывает сайту "Сегодня" архитектор Андрей Миргородский, его мастерская разработала проект реконструкции Гостиного двора.
Но в 2013 году, еще до начала строительных работ в Гостином, загорелся чердак, повторив грустную историю 1811-го года. Огонь повредил 30 квадратных метров кровли и, видимо, это стало сигналом для "наэлектризованной" части населения...
И в 2014 году активисты добились через суд отмены разрешения на реконструкцию здания. Работы, которые к тому моменту шли полным ходом, остановили.
С тех пор Гостиный двор стоит с голыми стенами и без крыши. А само здание перешло на баланс Фонда госимущества Украины.
КАКИЕ ПЛАНЫ У ВЛАСТЕЙ
В минувший четверг депутаты Киевсовета обратились к Кабмину, чтобы здание Гостиного двора передали столице. Мэр Киева заявил, что город готов осуществить его реконструкцию, создать здесь общественное пространство, Музей Киева, разместить другие функции, которые обсуждались с общественностью.
"Я разделяю и мнение, что Украине нужен Музей современного искусства. Поэтому городская власть будет способствовать реализации такого замысла. Будет это в Гостином дворе или в другом здании, станет ясно после экспертизы по пригодности этого памятника архитектуры для полноценного развертывания в нем музея. В конце концов, Гостиный двор может вместить несколько музейных институтов, став культурным центром Подола и столицы в целом. Поэтому я убежден, правительство должно передать Гостиный двор общине Киева! Так мы спасем памятник и сделаем из него настоящую жемчужину украинской столицы. Киевляне этого ждут уже давно", – отметил Виталий Кличко.
ПРОЕКТ НЕ УТРАТИЛ АКТУАЛЬНОСТИ
Пока споры продолжаются, сайт "Сегодня" поинтересовался у авторов проекта реконструкции Гостиного двора, каким он может в итоге стать?
"Наш проект не утратил актуальности. И у нас зарегистрированы авторские права на этот проект. Ждем, когда мэрия и правительство определятся с позицией о том, что делать с этим прекрасным зданием. Для меня лично является странным спор, который возник между Министерством культуры и КГГА. В Минкульте вдруг заявили о желании открыть в Гостином дворе Музей современного искусства. В Киеве для этого есть отличнейшее место – Художественный Арсенал, который остается недостроенным и практически пустующим (мы занимаемся этим проектом уже больше 15 лет!). По площадям для экспозиций он может запросто соперничать с Лувром! Там можно разместить десятки музеев, если привести это здание в порядок. Художественный Арсенал мог бы стать флагманским президентским проектом для всей страны", – рассказывает сайту "Сегодня" архитектор Андрей Миргородский.
По его словам, Гостиный двор должен быть публичным местом, доступным и интересным для всех!
"До этого Гостиный двор был большим и закрытым для обычных горожан "ящиком", куда невозможно было зайти без удостоверения. В само здание и в его шикарный двор без "бумаги" никого не пускали. Это было закрытое административное здание. Даже в прекрасную библиотеку Госстроя УССР, располагавшуюся тут, пускали только по специальным читательским корочкам. Это я о доступности внутрь этого сооружения до реконструкции... Мы, Проектные Системы LTD, предложили сделать двор и здание публичным пространством, накрыв его крышей со стеклянным "фонарем". При этом не меняя внешнюю геометрию здания и не поднимая его кровлю. Все было сделано так, чтобы не нарушать общий вид Контрактовой площади, которая имеет статус памятника градостроительства. Кстати, стекло и стальные конструкции для "фонаря" были уже заказаны и изготовлены. Мы были очень близки к полному накрытию и защите здания в 2012 году", – рассказывает Андрей Миргородский.
НЕ РЕСТАВРАЦИЯ, А РЕКОНСТРУКЦИЯ
Андрей Миргородский отмечает, что когда им заказали проект реконструкции, здание Гостиного двора по решению Кабмина было исключено из реестра памятников архитектуры.
"Эту работу мы изначально рассматривали не как реставрацию, а как реконструкцию. Да, сегодня этому зданию вернули охранный статус. Но это политическое решение. Я прекрасно помню, как выглядел Гостиный двор в советское время, а именно в 70-80-х годах. Потом было построено совершенно новое здание. И оно не просто новое, оно не имеет ничего общего, кроме названия, с тем зданием Гостиного двора, которое стояло на Контрактовой площади до Олимпиады 80 и до празднования 1500-летия Киева в 1982 году. Посмотрите на фотографии "до" и "после"!" – поясняет сайту "Сегодня" Андрей Миргородский.
Он добавляет, что полный снос настоящего памятника архитектуры – старого Гостиного двора – был обусловлен строительством синей линии метрополитена к юбилею города.
"На Подоле тоннели строили открытым способом. Линия проложена под улицей Сагайдачного и проходит посредине здания Гостиного двора. Строители метрополитена не смогли проложить тоннель без сноса части здания. Там были очень ветхие фундаменты. Это и стало толчком для решения Геннадием Карповичем Злобиным (тогда председателем Госстроя УССР) и Валентином Арсентьевичем Згурским (председателем Киевского горсовета) о строительстве нового здания на месте разрушенного памятника. Курьезом теперь выглядит ситуация с передачей объекта с баланса городского Управления торговли (которому тогда принадлежало здание) на баланс Госстроя. Когда встал вопрос о строительстве нового здания, выяснилось, что на счету у Управления нет нужной суммы, а у Госстроя как раз эта сумма в бюджете была! Но в строчке госбюджета средства были предназначены на "реставрацию"! Объект быстро передали с баланса на баланс, и здание быстро стало памятником! И деньги ушли по "целевому" назначению! Вот так… Для постройки Гостиного со всех объектов Госстроя свозились разные стройматериалы. Здание сложено из разного типа кирпича и даже кирпичных блоков.
Тут мы обнаружили 11 разных типов панелей перекрытия. Видимо, при постройке ставили то, что было на тот момент под рукой на других объектах", – добавляет Миргородский.
Он уверен, что ремонт Гостиного двора, который выполнялся в 80-х годах, был "псевдореставрацией".
"Тогда в Госстрое утверждали, что "реставрация" делалась по чертежам итальянского архитектора Луиджи Руска. Но его проект – двухэтажное здание, без подвалов. А у Госстроя здание получилось не двухэтажным, а четырехэтажным, а в некоторых местах и пятиэтажным – ведь у Госстроя были большие аппетиты: Проектные институты, Академия, библиотеки и т.д. Теперешний Гостиный двор значительно отличается от чертежей архитектора Руска. Прежде всего по своей геометрии, высоте и ширине. Утверждать, что Гостиный построен по чертежам архитектора Руска – мягко говоря, неправда. Поэтому эта работа ни по каким канонам и нормам не соответствует термину "реставрация". Это совершенно новое здание, – отмечает Андрей Миргородский.
- Здание не соответствует старому проекту – ведь это "мелочи" для реставраторов: размеры и высота, этажность, рисунок фасадов и многое другое... Если такие изменения вносят реставраторы и это нравится Заказчику – значит, это можно!"
БУДЕТ – КИЕВ-СИТИ-ХОЛЛ?
Автор проекта заверяет, что планировки Гостиного двора абсолютно не выгодны для коммерции.
"Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые проводились арендатором помещения силами ведущих консалтинговых и маркетинговых мировых компаний. Оно специфическое, и мы сделали все возможное, чтобы этот прекрасный городской объект приобрел новую жизнь и стал изюминкой старого Подола, стал открытым для всех и, возможно, новым и прекрасным домом для "Музея Киева", – добавляет Миргородский.
МОЖНО ВСЕ СДЕЛАТЬ ЗА 1,5 ГОДА
Кстати, площадь Гостиного двора – 22 тысячи квадратных метров. Ранее в социальных сетях писали, что здание можно закрыть от осадков пленкой и на это, якобы, нужно от города всего 150 тысяч гривен.
"Эта информация неточна... Здание огромное. Чтобы защитить его надежно от влаги, снега и ветра хотя бы специальной пленкой, нужно больше миллиона гривен. Деньги, которые, по сути, будут выброшены "на ветер". Деньги налогоплательщиков – ведь речь идет о деньгах КГГА! Люди, которые пишут такую чушь в Сети, не понимают даже порядок цифр. Это говорят не специалисты, а "политики". Здание нужно сразу накрывать кровлей, которая будет соответствовать будущему проекту. И чем скорее, тем лучше. Гостиный двор можно достроить за год или полтора при условии своевременного финансирования. Оно, конечно, пострадало из-за того, что уже более восьми лет стоит без крыши. Но если и дальше будет оставаться в таком состоянии, то, естественно, как и тоннели метро под ним, начнет разрушаться. Но пока еще его можно быстро привести в порядок", – добавляет Миргородский.
По его данным, восстановление Гостиного двора обойдется в 10-15 миллионов долларов, если считать по цифрам 2013 года. Но нужно понимать, что с тех времен поменялись цены на стройматериалы, да и оплата труда возросла.
ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В БОЛЕЕ 200 ЛЕТ
Напомним, истории Гостиного двора уже более 200 лет. На его месте на Контрактовой площади, которая всегда считалась базарной, находились торговые ряды, которые дважды горели – были деревянными. И, как птица Феникс, всегда возрождались киевскими купцами.
Проект Гостиного двора в 1808 году предложил российский архитектор итальянского происхождения Луиджи Руска – двухэтажное здание в виде замкнутого прямоугольника со служебным помещением, к которому вели шесть входных групп в виде ворот. Однако начатое строительство прервали, возвели только один этаж, хотя по проекту их должно было быть два. Причина: масштабный пожар в 1811-м и война в 1812 году. Построили наш Гостиный только в 1813 году.
Такие здания строили по всей бывшей Российской империи, чтобы обеспечить купцов, ремесленников и горожан необходимыми услугами по торговле и сбыту разнообразных товаров. То есть тогдашний Гостиный двор, как мы и говорили, был прототипом современных ТЦ.
Кстати, до конца 70-х годов в здании Гостиного находилась масса разных помещений – там изготавливали бочки, сумки, мебель, обувь. Тут кипело производство, торговля и коммерческая жизнь. Но эта страница киевской, тогда еще полупровинциальной жизни, скоро закрылась. У Киева проявились амбиции столицы республики...
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