"Оно" повсюду! Собаки густо "заминировали" тротуары Киева – как с этим бороться

Жители столицы в шоке от "красот", которые им открылись после сошедшего снега. Большинство тротуаров и газонов усеяны собачьими "минами", мелким мусором и окурками. Увы, киевляне вынуждены ходить по городу, как по минному полю, чтобы не вступить в разбросанные "сюрпризы". Многие пользователи социальных сетей задаются вопросом: когда это все прекратится и есть ли управа на владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами.

Сайт "Сегодня" разбирался в ситуации.

Дворники в шоке от минных полей

На некоторых улицах картина действительно ужасающая. Когда сошел снег, дворник на проспекте Григоренко "уничтожала" собачьи фекалии при помощи мощного напора воды из шланга.

"Дорожка возле дома, который я обслуживаю, ведет к супермаркету. Хозяева собак прогуливались тут регулярно всю зиму. Видимо, когда падал снег, то убирать за своими собачками никто не хотел – все "преступления" скрывали осадки. А теперь, после потепления – вся "красота" на лицо. Извините, но тут была обделана почти вся плитка. Пришлось все смывать водой", – рассказывает нам местный дворник Елена.

Фото: А. Марущак "Сегодня"

Женщина говорит, что в такое время начинает ненавидеть собак. Еще больше – их ленивых и безкультурных хозяев.

"Если ты уже завел себе собаку, то будь добр, убирай за ней! Гуляют же с догами и другими крупными псами. Владельцы почему-то думают, что снег все скроет, но ведь они сами или их дети потом вступят в эту "мину". А про людей, бросающих под ноги окурки, и вспоминать не хочется – весь газон ими "засеян", – возмущается дворник.

Фото: А. Марущак "Сегодня"

За тротуар отвечает балансодержатель

В департаменте благоустройства КГГА говорят, что проблема "собачьих мин" – очень болезненная для города.

"Наши инспектора по благоустройству имеют право вынести предписание или составить протокол именно на балансодержателя территории, которая не убирается. То есть, если собачка сделала "свои дела" на тротуаре, то инспектор может наказать не хозяина собачки, а балансодержателя территории, который не убрал после этого свой участок. Увы, такие правила. Балансодержатель территории должен следить за ней и не допускать ее загрязнения. Возможно, даже проводить какие-то профилактические мероприятия с владельцами собак", – пояснили сайту "Сегодня" в департаменте благоустройства КГГА.

Штрафы за грязные тротуары

Напомним, сумма штрафа за неубранную балансовую территорию для физического лица составляет от 340 до 1360 гривен. Для юридического лица – от 850 до 1700 гривен.

"Увы, штрафы небольшие. Законопроект, которым предполагалось увеличить размер наказания, "застрял" в Верховной Раде. Поэтому штрафы за нарушение правил благоустройства города остаются прежними", – говорят в департаменте.

В КГГА добавляют, что сейчас в Киеве оборудуют площадки для выгула животных в столичных парках, где должны быть установлены урны для сбора пакетов с фекалиями. В некоторых парках такие урны уже есть давно, только люди засыпают их обычным мусором – стаканчиками, бумагой и даже бутылками.

Фото: А. Марущак "Сегодня"

Городу критически не хватает площадок для выгула собак. Хотя несколько зон для выгула и тренировок животных в Киеве открыты в рамках Общественного бюджета, но это очень мало для мегаполиса.

Что говорят владельцы собак

Сами же владельцы собак утверждают, что несправедливо обвинять всех без исключения хозяев животных. Мол, люди бывают разные, и все зависит от их воспитания.

"Собаки тут вообще не виноваты. Я, например, всегда убираю за своим Джеком – и в снег, и в дождь. С собой всегда 3-4 пакетика и бумажный совочек. А вся эта "красота" на тротуарах – это от отсутствия культуры и безответственности некоторых владельцев собак. Увы, сама делала несколько раз замечание с просьбой убрать за собакой, но нередко в ответ слышала грубость и откровенное непонимание", – рассказывает нам Ольга, владелица симпатичного бульдога.

В Кинологическом союзе Украины подтверждают, что ситуация с "минированием" тротуаров в Киеве критическая. Она у многих вызывает раздражение.

"Нужно разделять собственников собак: есть ответственные, а есть безответственные. Я живу на Подоле. Тут большинство собственников убирает за своими животными. Также есть безразличные люди, которые этого не делают. Как это побороть, кроме просветительской работы, честно говоря, даже не знаю. Мы развесили у нас на районе объявления с призывом убирать за животными, начали раздавать пакеты для сбора отходов. Это дало небольшой результат, если сравнивать с предыдущими годами. Думаю, чтобы в головах людей что-то поменялось, и они начали убирать за животными, должно пройти время. Штрафы вряд ли помогу изменить ситуацию", – рассказывает сайту "Сегодня" Елена Склярова, вице-президент Кинологического союза Украины.

Фото: А. Марущак "Сегодня"

Она добавляет, что у нее самой три собаки, и после прогулок их буквально приходиться отмывать.

"Поверьте, то, что "проявилось" из-под снега, малоприятно всем. Особенно тем собственникам собак, которые регулярно убирают за своими питомцами. У меня, например, три собаки, и я всегда за ними убираю. Мои собаки ходят по тем же тротуарам, наступают на эти "мины". Кстати, у нас рядом стройка, где живут два десятка больших бездомных собак. За ними, увы никто не убирает, хотя люди их регулярно подкармливают. Фекалии этих не привитых и не стерилизованных собак разбросаны повсюду. Это грозит болезнями для домашних питомцев", – добавляет Елена Склярова.

Фото: А. Марущак "Сегодня"

Как и на сколько штрафуют хозяев "минеров"

В коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины" говорят, что пытаются решить проблему "мин". Для этого проводят профилактическую работу с владельцами собак.

"Мы занимаемся установкой по городу комплексов по сбору собачьих отходов. Например, в прошлом году было дополнительно установлено 76 таких зоокомплексов. Они расположены в парковых зонах. Владельцы собак могут убрать за своим животным и выбросить пакетик в такой комплекс. Кроме того, мы ведем активную работу с руководством городских Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Им были розданы специальные прищепки с пакетиками, которые крепятся возле подъездов. Владелец собаки, выходя из дома, может взять такой пакетик и во время прогулки убрать за своим любимцем", – рассказывает сайту "Сегодня" Наталья Мазур, и. о. директора КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Фото: А. Марущак "Сегодня"

Она добавляет, что предприятие ведет разъяснительную работу среди владельцев собак.

"Также мы проводим совместные рейды с полицией по городу. Уборка собачьих экскрементов предусмотрена правилами содержания животных в Киеве. И если владелец собаки систематически не убирает за животным, его можно привлечь к административной ответственности по статье 154 Административного кодекса Украины. Штраф – от 51 до 85 гривен", – поясняет Наталья Мазур.

Впрочем, сколько собачников оштрафовали за "мины" на данный момент – остается загадкой. В коммунальном предприятии говорят, что подавали такой запрос в полицию, но ответа пока нет.

Собаки в Киеве не сосчитаны

В столице официально зарегистрировано более 7 тысяч домашних собак. Но эта цифра далека от реальности. Точное количество животных неизвестно, и в коммунальном предприятии пояснили, почему так.

"Владельцы собак должны зарегистрировать своего любимца в единой системе – Реестр домашних животных города Киева. Согласно действующим правилам, регистрация собак обязательна, а вот котов можно поставить на учет по желанию собственника. Не все регистрируют своих собак, поэтому их количество значительно больше, чем по официальным данным. Мы совместно с полицией проводим рейды по выявлению незарегистрированных собак у владельцев", – поясняет Наталья Мазур.

Ранее мы сообщали, во что превратились дороги Киева после того, как сошел снег. На что способны тренированные служебные собаки, смотрите в нашем сюжете: