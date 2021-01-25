Опасный лед: спасатели сняли с льдины в Киеве 12-летнего мальчика

Дети не реагируют даже на замечания взрослых и ходят по тонкому льду

Несмотря на резкое потепление, киевляне продолжают рисковать жизнью и выходят на тонкий лед, который остается на столичных водоемах. Как сообщает корреспондент "Сегодня", вчера на озере в парке Позняки на льду были замечены четыре подростка, которые занимались рыбалкой и буром пробивали на тонком льду лунки.

"Подростки забрались чуть ли не на средину водоема и бурили во льду лунки. От этой картинки в жилах застывала кровь… На замечания взрослых, дети абсолютно не реагировали. А когда их снимали на телефон, они в ответ они лишь фотографировали прохожих", – рассказывает местная жительница Ольга.

В департаменте муниципальной безопасности КГГА предупреждают, что подобные прогулки опасны для жизни.

Там призывают родителей более тщательно следить за досугом своих детей и предупреждать их об опасности тонкого льда.

"Только вчера мы проводили спасательную операцию по спасению 12-летнего мальчика, который дрейфовал на льдине в районе затоки Собачье гирло, на столичной Оболони. Мальчик сам не мог сойти с льдины. Помогли спасатели, которые сняли его с опасного льда. Такие прогулки сейчас очень опасных для жизни в связи с потеплением", – предупреждают в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Ранее мы писали, что в Черкасской области под лед провалились двое взрослых и ребенок.

Также напомним, в Запорожской области под лед провалились дети. В результате инцидента погибли 3 ребенка.

Кроме того, в Житомирской области спасли людей, очутившихся на ледяном острове. Двое мужчин и женщина оказались в ловушке. Сломанный лед отрезал им путь к земле.

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