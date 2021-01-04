Ходят слухи об отмене локдауна в Киеве. Что будет на самом деле?

В социальных сетях все больше пересудов насчет отмены зимнего локдауна, который должен начаться с 8 января. Источники "Сегодня" утверждают, что такое решение может быть принято сегодня и без консультаций с экспертами.

В то же время глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает иначе.

"Сегодня нет никаких предпосылок для отмены локдауна. Основной показатель – это не выявление новых инфицированных, а именно госпитализация. Этот показатель у нас стабильно высокий – 1,5 тысячи в день регистрируется. И он не уменьшается. Если отменят локдаун, то только по политическим соображениям. С эпидемиологической точки зрения – отменять его нельзя", – сказал Рубан.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов также опроверг информацию о том, что в Украине могут отменить локдаун. Он объяснил это тем, что систему здравоохранения необходимо разгрузить от коронавируса перед началом сезона гриппа.

Больше о том, что будет запрещено во время жесткого карантина, как будут работать школы и другие учреждения, читайте в материале "Неделя до новогоднего локдауна: что нужно помнить".

Видео: Сегодня