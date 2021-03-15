Парковка в болоте: участок зеленой зоны в Киеве водители превратили в месиво (фото)

На проспекте Григоренко,12 участок зеленой зоны водители превратили в сплошное болото. Речь идет о территории между улицей Внешней и проспектом Григоренко, рядом с озером Жандарка, сообщает корреспондент "Сегодня".



В качестве заезда к месту парковки автомобилей водители используют тротуар. Он покрыт болотом от колес. Место парковки, которое ранее было зеленой зоной, сейчас представляет собой сплошное месиво.





Водители говорят, что им просто негде парковать автомобили. Хотя посреди проспекта есть большая платная парковка. Некоторые из водителей ведут себя агрессивно и говорят, что платят за такую стоянку в грязи. А вот кому, говорить отказываются.





В департаменте благоустройства КГГА отмечают, что водители фактически уничтожили зеленую зону, а это является нарушением правил благоустройства. Впрочем, ответственность за состояние данной территории несет ее балансодержатель.

"Нужно выяснить, кто отвечает за территорию, и у кого она числится на балансе. Балансодержатель отвечает за благоустройство данной территории и несет ответственность", – пояснили нам в департаменте благоустройства КГГА.

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