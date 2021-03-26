Пассажирский коллапс. Из-за карантина киевляне по полтора часа ждут на остановках транспорт (видео)

Из-за усиленного карантина киевляне по полтора часа ждут на остановках транспорт. За тем, чтобы водители не брали больше пассажиров чем разрешено – строго следят полицейские. Штрафы за нарушение немалые – от 17 до 34 тысяч гривен.

Однако даже такое наказание пугает далеко не всех, и водители придумывают новые способы, как обхитрить правоохранителей.

Сейчас салоны общественного транспорта должны быть заполнены лишь наполовину, поэтому в очередях некоторые проводит по полтора часа.

Соблюдаются водители карантинных правил – проверяют полицейские. Как оказывается – нарушает каждый второй. На конечных остановках они пытаются хитрить. Мол, никуда не едут.

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Водителям-нарушителям выписывают протоколы, дальше дело за судом. За ссоры с правоохранителями маршрутки иногда стоят на остановках по полчаса. Люди пытаются попасть в салон, несмотря на полицейских.

Новые ограничения добавляют проблем не только киевлянам, но и жителям области. Большинство вообще отказалась от поездок в столицу, поэтому очередей на остановках, по сравнению с городом – нет совсем.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что власти столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.