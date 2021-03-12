Первому заму Кличко вернули должность после скандала со взяткой

Отстраненный на время расследования коррупционного скандала заместитель председателя КГГА Николай Поворозник вернулся к исполнению своих обязанностей.
Об этом чиновник заявил на своей странице в Facebook.
"Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей. Я благодарю семье, друзьям и коллегам за поддержку!", – написал он.
Поворозник также рассказал, чем намерен заниматься после восстановления в должности – "пандемия, ее последствия для экономики города и работа над обновлением инфраструктуры".
Напомним, в апреле 2020 года сотрудники СБУ провели обыски в кабинете Поворозника. Его подозревали в том, что он через посредника требовал взятку в размере 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика за влияние на решения, касающиеся согласования градостроительных условий и ограничений.
После скандала мэр столицы Виталий Кличко отстранил Поворозника от должности первого заместителя главы КГГА, а сам чиновник заявил, что взяток никогда не брал.
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