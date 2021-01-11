Петя, не нарушай. Патрульные прокомментировали скандальные билборды в Киеве

В Киеве появилась креативная реклама от патрульной полиции. С билбордов к водителям обращаются по имени и просят не нарушать правила дорожного движения.

Пользователи социальных сетей уже успели раскритиковать инициативу, обвинив правоохранителей в фамильярности и безграмотности.

Сайт "Сегодня" рассказывает подробности скандала.

Что произошло?

Патрульная полиция разместила на столичных улицах необычные рекламные щиты: на них написаны меткие предупреждения потенциальным нарушителям ПДД:

"Алина, просто так не сигналят";

"Сергей, не пересекай двойную полосу";

"Володя, четыре часа поездил — отдохни";

"Петя, не обгоняй с правой стороны";

'"Юля, перестраиваешься – выключай поворотник";

"Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание".

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Украинцы не оценили креатив

Пользователи по-разному отреагировали на плакаты, но большинство раскритиковало идею полиции.

"Обгон возможен только слева и с выездом на встречную полосу. Все остальное – опережение. В патрульной полиции должны знать правила", – пишет киевлянин Олег.

/ Фото: Facebook

Некоторые жители столицы считают, что призывы очень фамильярные, мол, это уже слишком, еще и имена написали с ошибками.

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"Ну и бред... А где: "Васю, не жри котлету за рулем" или... "Васю, не чеши свои яй...а", – написала киевлянка Ирина.

Но есть и водители, которые, напротив, отмечают, что адресные обращения должны принести пользу, поскольку нарушений ПДД по городу очень много.

"Призывов от патрульных уж слишком много. Это отвлекает за рулем, и призывы от полицейских могут спровоцировать ДТП", – отметила киевлянка Ольга.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Реакция патрульных

В Патрульной полиции Украины рассказали сайту "Сегодня", что билборды с именами начали появляться на улицах Киева больше двух недель назад.

"Всего существует около 45 рекламных щитов с разными именами. Специально мы имен не выбирали. Взяли те, которые часто используются, можно сказать, самые популярные имена. Они никак не связаны с именами нарушителей ПДД", – сообщили в пресс-службе.

Там отмечают, что рекламные щиты начали массово устанавливать пока только в Киеве, но со временем они появятся и в других городах.

В ведомстве не смогли уточнить, во сколько обойдется бюджету эта социальная реклама. Ее придумали в департаменте патрульной полиции, но привлекались ли к этому процессу рекламные агентства, нам ответить не смогли.

Также там пояснили, что рекламный щит, на котором призывают водителей не совершать обгон справа, сделан специально кратким и доходчивым.

"Основная цель этой рекламы – привлечь внимание участников дорожного движения к соблюдению правил. Нужно было написать это для водителей человеческим языком и очень сжато. Чем меньше текста, тем люди быстрее прочитают и поймут, что там написано. Призывы направлены на водителей, а каждый из них знает, о чем идет речь, в каждом из наших призывов. Наша цель – привлечь внимание водителей, даже если есть небольшие юридические неточности", – пояснили в полиции.

Патрульные добавляют, что будут изучать реакцию водителей на эту информационную кампанию в социальных сетях и СМИ. И если она получит позитивные отзывы, продолжат рекламу.