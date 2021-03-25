Под Киевом масштабное ДТП: на Житомирской трассе образовалась пробка (фото)

Под Киевом на Житомирской трассе 25 марта произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

"Разорванное авто лежит на обочине. На месте полиция и медики", – говорится в сообщении.

По информации Google maps, на месте действительно образовалась большая пробка.

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Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Киеве мужчина получил много повреждений после того, как его сбил автомобиль, при этом его еще и обвинили в повреждении чужой машины.

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