Под Киевом мужчина "минировал" село, чтобы привлечь к себе внимание работодателя (фото)

В Киевской области задержали жителя Макаровщины за ложное сообщение о заминировании села.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

Мужчина сообщил, что заминировал поселок Кодра. Попросил, чтобы приехали сотрудники полиции и бросил трубку.

"Мужчина ранее работал кладовщиком на одном из предприятий села Белогородка Бучанского района. Руководство уволило его с занимаемой должности. А для того, чтобы привлечь к себе внимание, позвонил в полицию и сообщил о заминировании", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали псевдоминера.

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По данному факту возбуждено уголовное производство – за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от двух до шести лет.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании государственных органов и объектов критической инфраструктуры.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе этого года в Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского. Полиция быстро нашла мужчину, и он объяснил, почему так сделал.