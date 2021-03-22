Под Киевом задержали подозреваемых в серии разбойных нападений (фото)

На Киевщине полицейские задержали вооруженную преступную группу, которая осуществляла разбойные нападения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

Банда совершала нападения преимущественно на государственных служащих. Злоумышленники проникали в частные дома, связывали хозяев и охранников, после чего обыскивали дом и похищали имущество – деньги, драгоценности, банковские карточки и тому подобное.

"Не останавливали даже дети, которые в то время находились в доме. После совершения преступления, один из злоумышленников на некоторое время оставался с пострадавшими чтобы помешать вызова ими помощи", – говорится в сообщении.

Всего задокументировали четыре факта разбойных нападений на территории Бориспольского и Обуховского района.

38-ми, 35-ти, 33-летнего жителей Киева и 25-летнего жителя Житомирщины задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"По месту жительства разбойников изъяли 4 пистолета, автомат, ружье, патроны к ним, ножи, наручники, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства, в частности похищенное имущество", – добавляют в полиции.

Разбойникам сообщено о подозрении, за содеянное им грозит заключение до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Виннице мужчина выдумал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг.

Также напомним, в Одессе задержали участников банды, которые похищали людей ради выкупа.