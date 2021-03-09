Под Шевченковским судом Киева прошли столкновения

Активисты блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы оттуда не вывезли Андрея Антоненко.

Об этом сообщает в прямом эфире Украина 24.

Очередное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отменили. После чего соратники обвиняемого направились к месту выезда из суда – отсюда должны были отвезти в СИЗО Андрея Антоненко.

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Полиция пыталась силой оттеснить протестующих с проезжий части. Автозаку с Антоненко удалось прорваться мимо активистов. Дорогу расчистили правоохранители. Активисты жгли фаеры и выкрикивали оскорбления в адрес главы МВД Арсена Авакова.

Напомним, судебный процесс по делу продолжается с декабря 2019 года. Тогда в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

Недавно в деле произошел новый поворот: бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар опубликовал аудиозаписи, которые свидетельствуют о причастности КГБ Беларуси к убийству журналиста.