Подорожание проезда в маршрутках Киевской области: где еще подняли цены

Проезд в большей части пригородных маршрутках Киевской области подорожал после 14 февраля. Мы прогнозировали это неделю назад.

Где и на сколько подорожал проезд?

Как рассказали сайту "Сегодня" в Ассоциации перевозчиков Киевской области, проезд подорожал в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах.

"Подорожание происходит веерным способом. Заминка с внутренними районами, там еще думают, поднимать стоимость проезда или нет. Эти маршруты сейчас объединяют. Например, выезжает автобус на маршрут Киев – Бровары. Перед тем, как ехать на Бровары, он проехался по району, обслужил людей, а потом уже едет на основной маршрут", – поясняет сайту "Сегодня" Алексей Павленко, глава Ассоциации перевозчиков Киевской области.

Подорожание проезда составило от 2 до 5 грн. В среднем стоимость проезда выросла на 3 грн.

Где цены остались прежними?

В некоторых населенных пунктах стоимость проезда осталась прежней. Но в основном это там, где у маршруток сильная конкуренция с автобусами. Или на тех направлениях, где поток пассажиров небольшой.

"В Тараще, например, вообще не будет дорожать проезд в маршрутках. Там его решили не поднимать. Направление очень спорное. Тут работает много нелегальных маршруток и большой транзит автобусов из Черкасской области", – добавляет Павленко.

Заоблачно поднимать стоимость проезда не планируют и по Обуховскому направлению. Хотя раньше собирались.

Подорожание последнее?

"В вопросе подорожания проезда в пригородных маршрутках очень много неточностей и манипуляций. Но плюс три гривны – это не так критично для пассажиров в Ирпене, Обухове или в Броварах. Я надеюсь, что это подорожание проезда в маршрутках будет последним в этом году. Возможно, что-то измениться весной или обострится ситуация с карантином. Но в целом подорожание не предвидется, учитывая прогнозы о стоимости топлива и курс доллара", – добавляет Алексей Павленко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Проезд в маршрутках в Киевской области резко подорожает. Сколько теперь будем платить".