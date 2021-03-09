Подозреваемую в зверском убийстве киевской полицейской взяли под стражу

По ходатайству Киевской городской прокуратуры подозреваемой в умышленном убийстве полицейской избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Такое решение принял Шевченковский райсуд столицы на заседании во вторник, 9 марта.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.

Напомним, 7 марта у дома по проспекту Бажана в Киеве обнаружили тело 37-летней старшего инспектора одного из департаментов Нацполиции Украины с многочисленными колото-резаными ранениями.

По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали 37-летнюю жительницу столицы. Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.

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В дальнейшем по показаниям подозреваемой изъято предполагаемое орудие преступления – нож. Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств и мотивов убийства. Назначен ряд экспертных исследований.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сайт "Сегодня" писал, что убитой оказалось сотрудница Департамента киберполиции Святослава Петрова.