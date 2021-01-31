Подземный переход в центре Киева превратили в СИЗО (фото)

Столичные мастера представили на суд киевлян свою шуточную работу

Фото: "Сегодня"

Подземный переход возле Украинского дома в Киеве столичные художники разрисовали под коридор СИЗО.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Вероятно, работа художников свежая, так как банки из-под краски и малярный скотч лежат там же:



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Если вы никогда не были в следственном изоляторе и даже не представляете себе, где обычно удерживают подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, то считайте, что у вас появилась возможность поправить дело интересным способом:

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил граффитчикам, которых он поймал за расписыванием стен в центре города, цистерну краски.

Кроме того, на набережной Киева "поселилась" девушка с золотым руном.

Муралы украинского художника украшают небоскребы Нью-Йорка – смотрите в нашем сюжете: