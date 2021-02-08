Погода парализовала Киев: карта пробок в столице

Снегопады, гололед и прочие "прелести" непогоды, которая, как и прогнозировали синоптики, пришла в Киев, спровоцировали заторы и тянучки практически на всех основных дорогах города.

Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, по состоянию на 9:00 в городе образовались 9-бальные пробки.

Выехать в центр сложно из всех районов столицы, а также с левого берега Днепра на правый.

Левый берег

Очень сложная ситуация при выезде с Воскресенки – пробка на проспекте Шухевича и Северном мосту в сторону центра.

На других мостах Киева ситуация не лучше: Метромост, мост Патона и Дарницкий мост парализованы вплоть до съезда на правый берег.

С Харьковского массива добраться в центр тоже сложно: главная артерия района, проспект Бажана, стоит практически от станции метро "Харьковская". Пробка и на Южном мосту почти вплоть до Выдубичей.

Правый берег

На правом берегу ситуация в целом не лучше. Проспект Победы, а вместе с ним – и бульвар Шевченко, стоят или в лучшем случае очень медленно тянутся в обе стороны.

Проспект Победы со стороны Академгородка тоже остановился. А вместе с ним – и проспект Палладина.

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Пробки даже в центре. Дорожное движение на Подоле остановилось – это касается проспекта Правды, Староконстантиновской, Автозаводской, улицы Скляренко, а также некоторых прилегающих улиц.

Заторы образовались еще на одной важной киевской дороге – проспекте Лобановского. Очень медленно продвигается движение как со стороны Центрального автовокзала, так и с Соломянской площади.

На Борщаговке тоже сложно – остановились проспекты Курбаса и Гузара, а вместе с ними и частично улица Гетьмана.

Выехать с Софиевской Борщаговки на Окружную дорогу тоже тяжело (но и на ней ехать не проще).

Что говорят в КГГА?

В киевской горадминистрации утверждают, что снег убирают: ночью с этой целью выделили 347 единиц спецтехники, а также 32 бригад с ручной уборки (206 работников).

Фото: пресс-служба КГГА

Из-за сильных снегопадов дороги и тротуары уже убирают по второму разу, а водителей призывают не оставлять свои машины на обочинах – это усложнит работу снегоуборочной техники.

Кроме того, горожан призывают пересесть на общественный транспорт.

Напомним, что сегодня снегопад может усилиться еще больше. Осадки и сильный ветер ожидаются также и во всех областях Украины.

Видео: Сегодня