Погром на Банковой: разбившего стекла мужчину отправили под домашний арест

Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Владислава Сорда (он же Владислав Гранецкий-Стафийчук), который, по версии полиции, разбил стекла дверей Офиса президента на митинге за Сергея Стерненко.

Об этом сообщили в Telegram-каналах Klymenko Time и "Гонор Киев".

Мужчине уже сообщили о подозрении.

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Как сообщалось, после протеста под Банковой полиция задержала ветерана войны Владислава Гранецкого-Стафийчука, также известного как Влад Сорд, позывной "Змей".

Он более четырех лет воевал на Донбассе в составе добровольческих формирований "ДУК Правого сектора" и "ОУН", а затем на контракте в 93-й бригаде. После войны Владислав Гранецкий-Стафийчук основал издательство "Дом химер" и занимается писательской деятельностью.

Напомним, ранее правоохранители установили семерых участников погромов на Банковой 20 марта и назвали имена тех, кому ближайшее время могут сообщить о подозрении.

Кроме того, в МВД заявили, что протест на Банковой 20 марта не планировался как мирный, и организаторы акции рассчитывали на массовые драки.