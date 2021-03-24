Погром на Банковой: суд арестовал еще одного подозреваемого

Заседание по еще двум фигурантам перенесли на 25 марта

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Евгению Строканю, подозреваемому в хулиганстве с применением оружия в ходе протестов на Банковой, отправив его под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Дмитрий Биловчук, передают "Ґрати".

По словам Биловчука, следствие мотивировало необходимость такой меры пресечения тем, что его подзащитный может повлиять на свидетелей.

Сам Строкань утверждает, что у него в руках во время протестов было не оружие, как решило следствие, а баллончик с краской.

24 марта суд должен был заслушать три дела по беспорядкам у Офиса президента, но избрание мер пресечения вместо 16:00 начали только после 20:00. Причем большинство журналистов на него не пустили, заявив, что их якобы нет в списках.

Заседание по Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову перенесли на 25 марта

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Отметим, 24 марта правоохранители вручили подозрение двум участникам митинга под Офисом президента – Евгению Строканю и Давиду Гаджимурадову. 23 марта – Сергею Филимонову и Алексею Билковскому.

Мы также сообщали, что суд отправил под круглосуточный домашний арест Владислава Сорда (он же Владислав Гранецкий-Стафийчук), который, по версии полиции, разбил стекла дверей Офиса президента на митинге за Сергея Стерненко.

Ранее правоохранители установили семерых участников погромов на Банковой 20 марта и назвали имена тех, кому ближайшее время могут сообщить о подозрении.

Напомним, вечером 20 марта под Офисом президента вспыхнули беспорядки во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие обрисовали фасад здания, разбили стекла во входных дверях, пытались сжечь табличку с надписью "Президент Украины", жгли фаеры и пускали салют.