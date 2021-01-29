Похищали людей ради квартир: в Киевской области поймали банду преступников (фото)

Им грозит – заключение до двенадцати лет с конфискацией имущества

На Киевщине поймали членов преступной организации, которые похищали людей для завладения их квартирами.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

В состав банды входили 11 человек, которые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Киева и области.

"Злоумышленники подделывали документы и на их основании продавали квартиры граждан. При этом они выбирали квартиры, владельцы которых умерли, или вели антисоциальный образ жизни", – говорится в сообщении.

Возглавила банду 37-летняя женщина, мать пятерых детей. Она разработала план преступной деятельности – члены организации выбирали квартиры, которые не находятся на учете в государственных реестрах, а их владельцы умерли или ведут антисоциальный образ жизни.

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При этом злоумышленники применяли физическое насилие к хозяевам жилья и против их воли вывозили в другое место, где удерживали, пока не продадут квартиру.

Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками пострадавшим, достигает более 10 млн гривен. Задержали злоумышленников при попытке вывоза людей с одной из квартир.

Максимальное наказание, которое им грозит – заключение до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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