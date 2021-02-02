Полный апгрейд: как выглядит первый NOVUS после ребрендинга Billa

Вскоре жители столицы будут видеть все больше вывесок сети NOVUS на месте бывших магазинов BILLA. Одним из ключевых событий в сфере food retail 2020 стала новость о приобретении собственниками NOVUS сети BILLA. В конце прошлого года NOVUS успешно финализировал это соглашение, начав активно работать над слиянием компаний.

Сегодня компания NOVUS празднует первое открытие после ребрендинга. Магазин уместно расположился в густонаселенном районе, по адресу улица Маршала Конева, 10/1. Конечно, киевлянам интересно узнать, как трансформировался магазин, есть ли специальные предложения и какие вкусности можно приобрести в обновленном супермаркете.

"Сегодня важный день, ведь мы начали новый этап в жизни компании. Теперь еще больше людей будут посещать наши магазины, а значит на нас лежит большая ответственность за то, чтобы все работало безупречно, продукция была качественной и вкусной, ассортимент удовлетворял самых требовательных покупателей, а процесс покупки был максимально комфортным. Наша команда плодотворно работала над тем, чтобы обновленные магазины стали любимыми для наших клиентов", - делится генеральный директор сети NOVUS Марк Петкевич.

Праздник всегда предполагает подарки и специальные предложения, поэтому по случаю открытия сеть подготовила перечень полезных скидок (до 50%) на универсальные товары, нужные каждому дому: свежеиспеченную пиццу, блюда кулинарии, мясные и рыбные продукты, овощи, напитки, товары бакалейного отдела, а также бытовую химию.

Супермаркет планирует кормить посетителей готовыми блюдами собственного производства Мастера Вкуса, которые так любят жители столицы. В магазине работает пекарня, в которой каждый час выпекают румяный хлеб с хрустящей корочкой и душистые булочки. Отдел кулинарии изобилует разнообразными блюдами от традиционного салата оливье и куриных биточков до авторских салатов с красной икрой или манговой заправкой. Несмотря на витрину, кажется что блюда готовили в ресторане, и только ценники напоминают, что это супермаркет – все изысканно и одновременно цены довольно демократичны.

Мастера Вкуса также готовят пиццу по оригинальной итальянской рецептуре, поэтому, в условиях карантина прикоснуться к Италии возможно с NOVUS. Сочный гриль, собственные копчения на ольховых опилках также представлены в магазине. Вы уже пробовали аппетитную курочку или пикантные колбаски?

Два слоя шоколадного бисквита, смазанные между собой начинкой из бузины и сочетании с нежным шоколадным суфле с добавлением маскарпоне... Да, кондитерский отдел здесь – это отдельный вид искусства: торт "Маскарпоне с шоколадом", рулет "Малина-маракуя", пирожное "Пломбир-малина ", где белый бисквит сочетается с прослойкой малинового пюре, нежным пломбирным муссом из молока, сливок и белого натурального шоколада. Эти и другие сладости уже ждут вас в NOVUS.

Свежее мясо Мастера Вкуса всегда представлено в магазине. "Мы не замораживаем мясо, а продаем только охлажденную продукцию", – делятся в сети.

Среди разнообразия товаров легко найти необходимую продукцию, ведь отделы расположены удобно. Кстати, сеть уделяет большое внимание комфортности покупки, так, проходы в магазине широкие, достаточное количество касс самообслуживания, а на инфокассе есть возможность быстро приобрести снек и ароматный кофе, не заходя в магазин. Также работает опция онлайн-заказа.

Немного информации для рациональных расходов: все владельцы карт лояльности BILLA могут заменить ее на бонусную карту NOVUS бесплатно, как говорится, не отходя от кассы.

Алексей Панасенко – генеральный директор Billa: "В 2021 году запланировано провести полный ребрендинг, а это 35 магазинов. Сегодня мы сделали важный первый шаг, интегрировав наши ценности: свежесть, качество, заботу о клиенте в первый ребрендированный супермаркет. Кроме вывески, коренным образом изменилось наполнение, подход к работе, принципы. Поздравляю команду с успешным началом новой главы истории современного продуктового ритейла!"