Постоянно визжала: в Киевской области коп спас собаку

В Киевской области участковый офицер полиции помог спасти собаку.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.
К участковому офицеру полиции Белоцерковского районного управления позвонила местная жительница и попросила о помощи в освобождении собаки, которая при неизвестных обстоятельствах, была закрыта в подвале многоэтажки около недели, и постоянно визжала.
Лейтенант полиции Александр Бойко находился вне службы, но понял, что нужно помочь.
"Полицейский мгновенно позвонил спасателям, объяснил ситуацию и необходимость такого реагирования, поскольку предыдущие попытки женщины помочь ситуации закончились неудачно", – говорится в сообщении.
Спасатели с помощью специальных инструментов открыли подвальное помещение и освободили собаку.
Ранее мы писали, что в Черновицкой области спасатели ГСЧС из колодца спасли собаку.
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