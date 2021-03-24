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Потратила совместные сбережения: в Киеве мужчина застрелил сожительницу (фото)

24 марта, 17:23

Ольга Кравченко

От полученных травм женщина скончалась в больнице

В Киеве мужчине сообщили о подозрении за убийство сожительницы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В квартире на улице Академика Туполева между гражданскими супругами после застолья возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пневматического пистолета в голову жены.

"Мы отрабатывали несколько версий произошедшего. Впоследствии во время следственных действий мы выяснили, что женщина потратила совместные сбережения, что стало причиной ссоры между супругами. Мужчина взял пневматический пистолет и выстрелил в голову жены. За несколько дней от полученных травм женщина умерла в больнице", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

От полученных травм женщина скончалась в больнице, а мужчина сейчас находится под стражей.

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За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители проверяют несколько потенциальных подозреваемых в убийстве семилетней Марии Борисовой.

Также мы писали, как живет село Счастливое после убийства девочки.

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Источник: Сегодня

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