Появились новые подробности смерти бездомного индуса-дворника

В нашумевшем деле погибшего на морозе в Киеве индуса-дворника появились новые подробности. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Как сообщила нам пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, ведомство выяснит, работал ли индус Аптар в жэке официально или все же нелегально – как нам ранее рассказывали жильцы дома на Борщаговке, чей двор помогал убирать Аптар.

Кроме того, сегодня стало известно, что вернувшийся из больницы Аптар умер на морозе из-за того, что у него не выдержало сердце.

"Тело умершего было отправлено на экспертизу. Предварительная причина смерти – инфаркт миокарда", – сообщила нам Надежда Максимец.

Причиной инфаркта мог стать и мороз -11, если человек провел на таком холоде всю ночь. Как известно, индус после выписки из больницы оказался без теплой одежды.

"Любой стресс может стать причиной инфаркта", – кратко пояснил нам возможные причины инфаркта известный кардиохирург Владимир Жовнир.

Его коллеги также говорят, что пребывание на морозе долгое время может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, на днях бездомный больной мужчина по возвращении из больницы замерз насмерть в прогнившем фургоне на столичной Борщаговке после того, как кто-то закрыл его единственную ночлежку. Прокуроры поручили полиции проверить все сведения, изложенные в соцсетях и СМИ о смерти иностранца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сильные морозы продержатся еще три дня, а оттепель наступит в середине недели.

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