Пожар в больнице Киева: загорелись простыни (видео)

В Киеве на Харьковском шоссе, 121, в больнице №1 произошел пожар. Как рассказали сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА, возгорание произошло в кабинете медсестры.

Так, пожару был присвоен высокий ранг опасности.

"Загорелись простыни на третьем этаже в кабинете медсестры. Возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет. Ковидные больные тоже не пострадали", – сообщили нам в департаменте.

По информации пресс-службы ГСЧС Киева, пожар сопровождался сильным задымлением.

"Состояние больных не позволяло их эвакуировать из помещений интенсивной терапии, во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений. В это время, вместе с больными, в каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику", - пишут в ведомстве.

Причину возгорания выясняют правоохранители.

Как сообщают в Нацполиции Киева, данное событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции.

"После проведения соответствующих экспертиз будет установлена причина возгорания помещения", – сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, утром 12 марта горел трехэтажный дом для пожилых людей в Подольском районе Киева. Пожар начался в 5:50, а к 7:17 огонь был ликвидирован. В доме престарелых находились 65 пожилых людей. К счастью, никто не пострадал.

Также мы писали, что в Киеве 11 марта произошло ЧП в Гидропарке. Здесь загорелась деревянная постройка, пока неизвестно кому она принадлежит.