Предлагали работу в Офисе президента и Кабмине: СБУ разоблачила мошенников

Контрразведка СБУ разоблачила преступную группировку, участники которой "трудоустраивали" кандидатов на руководящие государственные должности.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подозреваемые предлагали рабочие места, в том числе, в Офисе Президента Украины и Кабинете Министров Украины.

Оперативники установили, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он для дискредитации органов власти за 200 000 долларов США предложил "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.

Подозреваемого задержали 18 января во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов США.

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Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут судить мошенников, которые пытались продать за более 750 тысяч долларов США виртуальные должности в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА.

Также напомним, в Киеве задержали мошенника, который требовал 150 тысяч долларов, прикрываясь связями в Офисе президента.