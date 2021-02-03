Предотвратила пожар: 4-летнюю киевлянку наградили орденом "За доброе дело" (фото)

В Киеве 4-летнюю девочку наградили орденом "За доброе дело".

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

Как оказалось, маленькая девочка спасла чужую квартиру от пожара.

"Взгляд Полины задержался на нескольких мерцаниях, чуть заметных в одном из окон многоэтажки. Девочка сразу дернула маму за руку и сказала, что в окне пожар. И она была права, именно в тот момент в одной из квартир развивалась пожар. Возможно, именно в те минуты черный кот, которого впоследствии спасли, уже проснулся и искал место где спрятаться, чтобы спастись от едкого дыма", – говорится в сообщении.

Мама Полины, Ольга, не теряя времени, вызвала на помощь спасателей.

Реклама

Начальник 19-й пожарной части Игорь Щербаков наградил юную героиню орденом "За доброе дело".

Напомним, в Николаевской области 2 февраля в 12:58 в одноэтажном здании крупного торгового центра возник пожар на площади около 800 "квадратов". К тушению были привлечены 73 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.

Также известно, что на момент приезда пожарных бригад в торговом центре уже не было людей. Вскоре копы задержали поджигателя торгового центра. Он доставлен в Первомайское управление полиции.

Смотрите видео – спасатели достали из кювета грузовик: