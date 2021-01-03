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При тушении пожара в Киеве обнаружили мужчину с ножевыми ранениями

3 января, 23:25

Юлия Безпечная

С обстоятельствами происшествия разбирается полиция

В Киеве вечером в воскресенье, 3 января, горела квартира на 13-м этаже дома на Троещине. Во время тушения пожарные нашли в ней мужчину с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает "Киев. Оперативный".

Следует отметить, что вначале пожарные долго не могли подъехать к многоэтажке на Маяковского, 1В, потому что весь двор был запаркован автомобилями.

Пожар впоследствии ликвидировали довольно быстро, но в горевшей квартире обнаружили бездыханного мужчину с ножевыми ранениями.

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Сейчас на месте работает полиция.

Напомним, перед Новым годом в Голосеевском районе Киева при пожаре в гаражах погибли два человека.

Мы также сообщали, что при пожаре в многоэтажке в Днепровском районе столицы на улице Новаторов погибла женщина.

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