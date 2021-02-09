Киев снова стоит в пробках: как проехать или объехать тянучку (карта)

Ситуация на дорогах немного лучше, чем накануне, но все равно очень сложная

Очередной день снегопадов в Киеве продолжает усложнять жизнь горожанам. Городские службы не справляются со снежными заносами, хотя спецтехника, по заверениям мэра Виталия Кличко, работала всю ночь.

Это отражается на дорожном движении, которое опять оказалось затруднено. Согласно данным Google-maps, по состоянию на 8 утра местами уже образовываются большие пробки.

Левый берег. Традиционно киевлянам, живущим на левом берегу Днепра, сложно попасть на правый. Мост Патона стоит полностью, Дарницкий, как и Южный, мосты тянутся очень медленно, однако еще большая пробка тянется по проспекту Бажана. Харьковское шоссе тоже тянется очень медленно.

С Троещины попасть в центр тоже непросто. На улицах де Бальзака, а также на Маяковского то и дело заторы. Северный мост, а также ведущий к нему проспект Шухевича тянутся очень медленно.

Правый берег. Затруднено движение еще по одной важной артерии Киева, проспекту Лобановского. На Севастопольской площади тоже очень тяжело проехать: Чоколовский проспект, улица Народного Ополчения и особенно Воздухофлотский проспект стоят.



Жителям Софиевской и Петропавловской Борщаговки сложно въехать в город. Окружная дорога тоже тянется с традиционной для утра очень низкой скоростью. Бульвары Курбаса и Гузара тоже медленные.

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Проспект Победы, начиная от станции метро "Житомирская" либо стоит, либо, в лучшем случае, очень медленно едет. Из Академгородка тоже сложно выехать.

Центр тоже загружен. Улицы Сечевых стрельцов, Черновола, Глыбочицкая, бульвар Шевченко тянутся в обе стороны.

При этом общественный транспорт ходит исправно и по графику – троллейбусов и маршруток на дорогах много, передают наши читатели.

В целом ситуация немного лучше, чем вчера, когда город оказался буквально парализован непогодой.

Видео: Сегодня