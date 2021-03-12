Проблемы с транспортом в Киеве: Кличко призвал работодателей сделать короткий рабочий день из-за непогоды

Спецтехника начала обработку улиц и дорог противогололедными средствами

В Киеве ухудшились погодные условия – киевлян призывают по возможности оставаться дома.

Об этом сообщает КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой "по возможности сделать для сотрудников короткий рабочий день".

"Это позволит развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды", – говорится в сообщении.

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Также, отметим, что киевлян, которые не имеют острой необходимости ехать в город, призывают остаться дома.

Спецтехника "Киевавтодора" начала обработку улиц и дорог противогололедными средствами. Первоначально обрабатывают мосты и путепроводы, подъемы и спуски, магистральные улицы, покрытие из брусчатки и тротуары.

Ранее мы писали, что по прогнозам – ожидается усиление ветра до 12-15 м/с с порывами до 22 м/с. Температура ночью шесть градусов, а днем один градус мороза.