Продовольственная корзина: где в Киеве искать европейское качество по украинской цене

"Компания зарабатывает не на наценке, а на объеме продаж", – говорят в "АТБ-Маркет"

В последнее время киевляне стали все чаще замечать, что на питание уходят значительно большие суммы, чем ранее. Увы, реальность такова, что цены на продукты медленно, но уверенно ползут вверх. Причины вполне очевидны: почти год в стране действуют карантинные ограничения, поставщики и производители несут убытки, значит, порой вынуждены идти на непопулярные меры.

Однако возможность ежедневно покупать качественные продукты и при этом не тратить лишнего у миллионов граждан Украины, в том числе и у жителей Киева, все же есть.

Простой и проверенный годами способ экономить семейный бюджет, не отказывая себе в приобретении любимых продуктов и даже деликатесов, предоставляет миллионам украинцев крупнейшая торговая сеть страны "АТБ". Напомним, что в столице и области уже открыто более трехсот таких магазинов, а в 24 областях страны работают 1206 супермаркетов "АТБ". Их количество постоянно растет, поскольку ежегодно компания открывает приблизительно 100 магазинов, покоряя новые регионы. Карта присутствия супермаркетов лидера отечественного ритейла в данное время включает 307 населенных пунктов, в том числе и наш город.

Компания занимает лидирующие позиции по многим показателям. Более четверти века она придерживается своей умеренной ценовой политики – стоимость любого товара на прилавках "АТБ" ниже среднерыночной на 10–15%. Акции ("Товар недели", "Товар дня" и т. п.) позволяют экономить на покупках до 40–50%. Это касается даже импортной продукции. Где, к примеру, можно купить вкуснейшие польские колбаски, свежайшие цитрусовые или ароматный итальянский молотый кофе за посильную сумму для украинской семьи со средним доходом? Ответ может быть только один – в магазине "АТБ".

В корпорации неуклонно следуют принципам социально ориентированного бизнеса, поэтому работают исключительно с минимальной наценкой – зарабатывают не на стоимости товара, а на объемах его реализации. Объемы впечатляют: по итогам прошлого года товарооборот сети составил 149,8 млрд грн (включая НДС). На протяжении 2020-го он вырос на 18,2%.

Год от года компания "АТБ" оптимизирует свои бизнес-процессы, применяет самые современные энергосберегающие технологии, развивает собственную логистическую инфраструктуру (есть большой автопарк, мультитемпературные складские центры), а главное – работает с производителями только напрямую.

Покупатели могут экономить, поскольку компания предлагает широкий ассортимент товаров собственных торговых марок "АТБ". По качеству такие товары, уже полюбившиеся киевлянам, ничуть не уступают качеству продукции раскрученных брендов, а вот их цена значительно ниже. Этот эксклюзивный ассортимент (продукция СТМ продается только в магазинах "АТБ") составляет почти треть от общего – в данное время на прилавках любого из супермаркетов торговой сети представлено более 3,5 тысячи наименований товаров.

"Компания зарабатывает не на наценке, а на объеме продаж. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить стабильные цены – прежде всего на социальную группу продуктов питания и товары первой необходимости", – сообщили в пресс-службе компании "АТБ-Маркет".

Сегодня "АТБ" является не только лидером отрасли розничной торговли по товарообороту, числу магазинов, географии присутствия, объему уплаченных налогов, но и по количеству клиентов. Ежедневно магазины сети в 24 областях Украины посещают более 4 миллионов человек, которые оценили возможность покупать качественные продукты и при этом существенно экономить.

Миллионы украинских граждан, включая и жителей Киевщины, знают торговую сеть "АТБ" как самого надежного, проверенного временем поставщика гарантированно свежих продуктов по максимально доступным ценам.