Спасут ли дом Вертипороха на Подоле: прокуратура взялась за известную "заброшку"

Прокуратура требует от собственника памятника "Дом Вертипорох" привести объект культурного наследия в надлежащее состояние.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.
Так, дом черниговского купца Вертипороха находится на углу улиц Межигорской и Щекавицкой в Киеве. Здание занесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, как памятник архитектуры местного значения.
Прокуратура обратилась в админсуд с иском к владельцу дома с требованием проведения противоаварийных и неотложных консервационных работ.
"Коммерческой структурой, которая является владельцем памятника, несмотря на установленные действующим законодательством обязанности, охранный договор о достопримечательности культурного наследия длительное время не укладывается, меры по его сохранению не употребляются, здание не используется, находится в аварийном, почти разрушенном состоянии", – говорится в сообщении прокуратуры.
Отметим, трехэтажный кирпичный, оформленный в стиле неоренессанс, дом построен в конце 19 века. Сооружение – характерный образец прибыльного дома оригинального архитектурного решения.
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