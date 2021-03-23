Пытки вместо реабилитации: под Киевом похищали и удерживали в неволе людей

Под Киевом полиция нагрянула в нелегальный реабилитационный центр, где вместо лечения людей держали в неволе и пытали. К сожалению, такие случаи не единичны.

Что происходило в нелегальном заведении, выяснил журналист новостей "Сегодня" Алексей Продайвода.

В загородном доме удерживали несколько десятков человек – нарко и алкозависимых. Туда их устроили родственники, причем за приличные деньги. Однако реабилитации никакой не было – вместо этого с жильцов издевались, их не выпускали на улицу.

Каменный забор и зарешеченные окна, в том числе на втором этаже, даже через чердак не прошмыгнешь. Нет даже звонка. Так называемый реабилитационный центр обустроили несколько лет назад и якобы помогали алко и наркозависимым.

Похищения и пытки

У ворот стоит заброшенная машина, возможно, именно та, что и вывела на след подозреваемых – накануне в Ирпене неизвестные на автомобиле похитили мужчину, а в Петропавловской Борщаговке полицейские нашли и машину, и похищенного, и еще два десятка рабов.

"Меня похитили против моей воли удерживали по желанию моей матери, которая пыталась меня вылечить от наркомании. Били первый месяц, если я нарушал правила дисциплины. Меня привезли избили, разбили губу, Чуть не выбили зуб", – рассказал один из пострадавших.

Видео: Сегодня

Пять организаторов центра задержали. Еще одного ищут. Некоторых пациентов сразу отвезли к родственникам.

"Приезжали машины постоянно забирали людей с вещами, с чемоданами, с пакетами. Чуть ли не в трусах выходили, садились в машины и их забирали. На следующий день какой-то мужик просто через забор махнул с рюкзаком", – рассказывает очевидец.

Соседи всегда удивлялись, почему внутри людей немало, а за забор выходят только одни и те же.

"Мы с ними, когда они сюда заехали, пытались какой-то контакт наладить, но у нас ничего не получилось. Они на контакт ни с кем из соседей не шли", – рассказывают они.

Соседи даже не подозревали

Местные жители признаются: ничего, что напоминало бы пытки, не слышали. А вот невыносимая вонь чувствовали хорошо – даже не раз вызывали полицию.

"Они не вызывали машину для откачки фекалий, а это все выливалось у них во дворе и естественно запах стоял не особо приятный. Это было и днем, и ночью", – говорят люди.

Родственники невольников якобы не знали ни об условиях содержания, ни о пытках. Думали, что их близким там помогут преодолеть зависимость – говорят в полиции.

"Они не знали, что это незаконный центр, там нет никаких лицензий, вообще там люди работают без медицинского образования и никаких реабилитационных мероприятий с их родственниками там не проводится. Сейчас полицейские проверяют, в чем была цель существования этого центра, чем на самом деле занимались эти люди", – рассказывают правоохранители.

Сейчас так называемый реабилитационный центр не работает. Задержанным надзирателям грозит до пяти лет лишения свободы. Большинство пленников уже дома. Но в этом мрачном доме до сих пор остаются те, кому некуда идти.

Рабы подпольных центров – массовое явление

К сожалению рабство 21-го века – явление едва ли не массовое. В прошлом году в Ровенской области полицейские разоблачили целую сеть так называемых реабилитационных центров. Алко- и наркозависимых там заставляли тяжело работать на лесопильнях или стройках и почти не кормили.

Видео: Сегодня

Под видом реабилитационного работало и нелегальное заведение на Львовщине. Там за непослушание били. За пребывание там пациентов их родные платили по 10 000 гривен в месяц.

А в Днепре четыре года назад полицейские освободили фактически из плена девяносто людей! Их заставляли работать на стройках и полях, а жить в невыносимых условиях.

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