Работа в Киеве: торговая сеть "АТБ" подтвердила звание лучшего работодателя в украинской торговле

Исследование международного кадрового портала grc.ua показало, что в 2019–2020 годах компания "АТБ" заняла лидирующие позиции в рейтинге лучших работодателей в отрасли розничной торговли. Работу в большой команде лидера отечественного ритейла считают привлекательной многие соискатели вакансий, в том числе и в нашей Киевской области, поскольку за долгие годы деятельности компания заслужила безупречную репутацию надежного работодателя.

Преимущества трудоустройства в "АТБ" не ограничиваются официальной зарплатой и предоставляемым соцпакетом. Есть возможность пройти бесплатное обучение, после чего стать высококлассным специалистом и начать строить карьеру.

Миллионы украинских граждан знают "АТБ" как самого надежного, проверенного временем поставщика гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости по максимально доступным ценам. Магазины крупнейшей отечественной торговой сети посещают более 4 млн украинцев, в числе которых немало и жителей нашего Киева (в столице и области уже функционирует свыше трехсот супермаркетов "АТБ").

Компания работает на украинском рынке ритейла уже более четверти века и занимает лидирующие позиции по многим показателям. Сегодня "АТБ" является не только лидером отрасли розничной торговли по товарообороту, географии присутствия, количеству магазинов, объему уплаченных налогов, но и крупнейшим работодателем – на предприятиях корпорации "АТБ" трудоустроено более чем 68 тысяч человек. Это означает, что десятки тысяч украинских семей в 24 областях Украины, включая и Киевскую, имеют стабильный источник дохода.

Большая команда "АТБ" постоянно растет. Выбрав для себя стратегию динамичного развития, компания ежегодно открывает приблизительно сотню новых супермаркетов, а в 50–60 магазинах проводит модернизацию. По всей стране благодаря этому создается до десяти тысяч новых рабочих мест каждый год. Например, в 2020-м, который запомнился пандемией и сложностями в экономике, в стране приняли первых покупателей 127 новых супермаркетов "АТБ". Теперь в 308 населенных пунктах Украины работают 1205 магазинов данной сети. За прошлый год трудоустроены и начали строить успешную карьеру в дружной команде отраслевого лидера 5,5 тысячи человек. Это очень важно и для больших городов, и для украинской глубинки.

Безработица является одной из ключевых проблем отечественной экономики. В последние годы из-за этого наблюдается масштабный отток квалифицированной рабочей силы за границу. Кадровая политика компании "АТБ" направлена на системное стабильное развитие самого ценного ресурса – человеческого капитала. Чтобы иметь в штате высококлассных специалистов: грамотных управляющих, продавцов, кассиров – компания еще в начале 2000-х годов приняла решение обучать кадры за свой счет. В Днепре был открыт первый учебный центр "АТБ". Далее аналогичные центры подготовки персонала появились в Киеве, Львове и Одессе. Ежегодно в них повышают квалификацию и получают возможность подниматься по карьерным ступеням в компании более 4000 человек. Такие кузницы кадров являются гордостью компании и обеспечивают ее качественным кадровым резервом.

Интересно, что свыше 85% руководителей торговой сети "АТБ" в свое время пришли в компанию на самые простые должности. Работая и обучаясь, они стали отличными специалистами и построили успешную карьеру.

Компания "АТБ" по итогам года удержала свои позиции в рейтинге лучших работодателей в украинской торговле. По данным исследования международного кадрового портала grc.ua (бывший HeadHunter) именно работу в "АТБ" соискатели вакансий, в том числе и киевляне, считают наиболее привлекательной. Причем речь идет как о профессионалах, имеющих богатый опыт, так и о тех, кто ищет свою первую работу.

Кроме флагмана – торговой сети "АТБ-Маркет" – в состав корпорации "АТБ" входят многочисленные предприятия, занимающиеся управлением активами, логистикой, производством продуктов питания. Именно благодаря мощному кадровому потенциалу они много лет являются лидерами в своих сегментах бизнеса. Миллионы украинцев могут ежедневно покупать свежие продукты и качественные товары первой необходимости. Почти 70 тысяч наших граждан, среди которых немало и жителей Киева, являются сотрудниками этих компаний. Они имеют стабильную работу, конкурентную зарплату и уверены в завтрашнем дне.