Работы на миллионы евро. Вагоны киевского фуникулера могут заменить в этом году

В этом году в Киеве может начаться капитальный ремонт столичного фуникулера. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс", на балансе которого находиться необычный и старейший вид транспорта. Работает в Киеве с 7 мая 1905 года.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждается информация о стоимости работ, указанных в тендерной документации.

"В рамках реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Городской общественный транспорт Украины", коммунальное предприятие "Киевпастранс" публикует приглашение к участию в тендере по закупкам: Поставка 2 новых кабин фуникулера для перевозки пассажиров, оборудование к ним и сопутствующих услуг на общую сумму 6498 375,00 евро, без НДС и, при необходимости, без таможенных пошлин", – сказано в объявлении.

Многие "эксперты" пишут, сколько можно было купить на указанные средства автомобилей скорой помощи или электро-автобусов для перевозки пассажиров в городе.

Людей возмущает цена и они считают, что указанная сумма – это стоимость лишь двух вагонов.

"Да, капитальный ремонт фуникулера запланирован на этот год, все зависит от того, как будут проведены все необходимые процедуры. Сейчас выполняются подготовительные работы. На период выполнения капитального ремонта фуникулер будет закрываться. Пока неизвестно на какой срок и когда. Стоимость запланированных работ указана в тендерной документации. Будут торги, и кто предложит лучшую цену, тот и выиграет. В указанную стоимость входят не только два вагона, но и сопутствующие товары и услуги. Например, запасные части, оборудование, обучение персонала", – прокомментировали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

На предприятии отмечают, что киевский фуникулер – это не обычный автобус или троллейбус.

"Это целый технический комплекс. Для него необходим штучный и индивидуальный товар с определенными параметрами и техническими особенностями. Фактически это специальный индивидуальный заказ под все параметры нашего фуникулера", – добавляют в КП "Киевпастранс".

О планах заменить киевский фуникулер столичные власти заявляют несколько лет. Ведь ему уже более 115 лет, а капитальный ремонт делался в 80-х годах прошлого века. Напомним, что подъемник, каждый год закрывают на ремонт на месяц. Это срока хватает, чтобы проверить исправность всех его механизмов и снова запустить в работу.

В 2018 году мэр Киева Виталий Кличко обещал, что фуникулер капитально отремонтируют и заменят его вагоны в 2019 году.

"В следующем году мы установим новый прозрачный фуникулер фирмы Doppelmayr Garaventa с кондиционерами", – сообщил он.

На сайте компании Doppelmayr Garaventa сообщают, что фуникулеры фирмы "можно установить в городе, за городом или в горной местности, поскольку рельсовая система с канатной тягой без проблем преодолевает изгибы или изменения уклона".

Напомним, киевский фуникулер был открыт в 1905 году, последняя реконструкция проводилась еще в 1980-х.