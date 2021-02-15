Рассечение головы: двое человек в Киеве пострадали от падения льда (видео)

Если вы видите опасные сосульки, то срочно звоните 15-51

В Киеве в результате падения сосулек и льда серьезно пострадали двое человек. По информации Центра экстренной медицины и медицины катастроф, мужчина и женщина пострадали вчера от падения сосулек в разных районах Киева.

"В Шевченковском районе 48-летняя жительница получила рассечение головы и кровотечение из-за падения сосульки. Она была госпитализирована с забойной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой. В Оболонском районе 46-летний мужчина получил ушиб лобной области головы. С закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча госпитализирован", – отмечают в Центре.

Один случай произошел возле ТРЦ Dream Town на Оболони, а второй возле магазина "Простор" на бульваре Тараса Шевченко, 60.

Как поясняют в КГГА, в обоих случаях ответственность лежит на балансодержателе территории и зданий. По каждому случаю травматизма будут проводить расследование правоохранители.

У всех балансодержателей зданий независимо от формы собственности перед началом зимнего сезона должны были быть подписаны договора на очистку крыш и конструкций зданий от сосулек и снега.

Это правило касается руководящих коммунальных компаний и частных структур – либо ты самостоятельно очищаешь от льда свою крышу, либо нанимаешь специалиста в этой сфере.

Впрочем, некоторые собственники домов ограничиваются лишь предупредительными лентами и объявлениями: "Осторожно, падают сосульки!". Вместо того, чтобы обезопасить свое здание, они фактически обвешивают его ленточками.

А если на кого-то падает сосулька, то человеку говорят, мол, сам виноват, что зашел за ленту, мы же тебя предупредили.

Напомним, самыми опасными для пешеходов остаются столичные Подол, Печерск и центр Киева, где много домов со старыми крышами, на которых образуются и нависают огромные сосульки.

Также часто сосульки намерзают на козырьках хрущевок. Новые дома менее опасны, но при сильных морозах сосульки образовываются даже на кондиционерах, а потом падают вниз. Коммунальщики советуют сейчас вообще не ходить под домами и быть максимально внимательными.

Ранее мы писали, что на смену снегопадам пришли сильные морозы.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в МОН рекомендовали распустить школьников по домам из-за сильного похолодания.

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