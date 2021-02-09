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Растерялась и снова въехала в машину: в Киеве произошла необычная авария (видео)

9 февраля, 12:58

Ольга Кравченко

После оформления ДТП, водитель одной из машин села за руль и снова наехала на авто

Растерялась после аварии – и снова въехала в машину. Необычная авария в центре столицы. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Константин Линчевский, после оформления ДТП, водитель одной из машин села за руль и снова наехала на авто.

Так, в Киеве столкнулись две "Тойоты". После оформления ДТП, водитель одной из машин села за руль и снова наехала на переднюю машину. В результате стороны смяли Lexus и Chevrolet. Женщина объяснила – переволновалась после первой аварии.

Видео: Сегодня

Напомним, очередной день снегопадов в Киеве продолжает усложнять жизнь горожанам – в столице много ДТП.

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Ранее в Одессе в ДТП попало сразу шесть автомобилей. Пострадал человек.

А в Винницкой области полицейские задержали водителя грузовика, который сбил пешехода и бросил его тело в реку.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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