Реактивный самолет длиной всего 9,5 метров прилетел в аэропорт Киева (фото)

Это один из самых маленьких реактивных самолетов в мире

В Киеве в аэропорту им. Сикорского заметили реактивный мини-самолет.

Об этом сообщают на странице "Аеропорт Київ – Kyiv Sikorsky Airport" в Facebook.

По словам пресс-службы, это одномоторный бизнес-джет, длиной всего 9,5 метров, который рассчитан на шесть пассажиров и пилота.

"Только посмотрите какой самолет к нам прилетел! Наименьший реактивный самолет в мире Cirrus Aircraft Vision Jet SF50", – сообщают в Сети.

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Стоит отметить, что самолет носит звание первого реактивного самолета с парашютной спасательной системой.

Ранее мы писали, что в самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску.

Напомним, в августе-2020 на борту самолета авиакомпании KLM, следовавшего из Нидерландов в Испанию, произошла драка. Два пассажира лайнера отказались надевать медицинские маски, это и стало причиной конфликта.

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