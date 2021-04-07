Ремонт Офиса президента после протестов. Во сколько обойдется?

Только за двери нужно будет заплатить более миллиона гривен

Стоимость ремонта здания Офиса президента, который пострадал из-за протестов 20 марта, обойдется в 11 571 610 гривен.

Об этом заявили в Государственном управлении делами, сообщает Радио Свобода.

Так, в эту сумму входят ремонт дверных блоков – 1 158 600 гривен (девять штук), очистка фасада и мощение площади – 297 200 гривен, ремонт окон – 85 000 гривен. Кроме того, 30 800 гривен выделили на дополнительные работы и покрытие рисков.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

/ Фото: president.gov.ua Реклама

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Как сообщали новости "Сегодня", в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" участник акции протеста под Офисом президента Сергей Филимонов, которого подозревают в хулиганстве, заявил, что это был перформанс и инсталляция, и назвал акцию "художественной".

Разрисованные вандалами двери хотели выкупить как арт-объект, но администрация отказалась. Как рассказывала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, изуродованные двери никому не отдадут, а отправят на реставрацию.