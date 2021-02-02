С ОАЭ в Украину пытались провезти более 2 тонн контрабандных сигарет (фото, видео)

В Борисполе предотвратили контрабанду крупной партии иностранных сигарет. Общий вес выявленных сигарет составил свыше 2 тонн.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время прибытия груза самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов правоохранители обнаружили и изъяли 67 ящиков (более 30 000 пачек) сигарет "Manchester".

"Груз в Украину прибыл как сборный без надлежащего оформления для ввоза подакцизных товаров", – говорится в сообщении.

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Общий вес выявленных сигарет составил более 2 тонн. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия для принятия правового решения.

Напомним, в Одесской области пограничники и таможенники на морском пункте пропуска "Черноморский рыбный порт" перехватили необычную контрабанду– тесты на антитела коронавируса.

Также мы рассказывали, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили контрабандную поставку наркотиков в Россию: украинец пытался передать своим московским друзьям более четырех килограммов вещества, содержащего кокаин.

Смотрите сюжет – бриллиантовая контрабанда в брюках украинки:

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