С понедельника в маршрутках Киева начнется ад из-за спецпропусков: почему

За провоз пассажира без спецпропуска штрафовать будут не пассажира, а водителя маршрутки

Во время жесткого карантина (с 5 по 16 апреля), когда проезд в городском транспорте будет исключительно по спецпропускам, частные маршрутки тоже будут работать. В коммунальной службе перевозок КГГА, "Сегодня" сообщили, что никто не запрещает перевозчикам работать, но при условии – возить только пассажиров, которые будут вместе с оплатой проезда предъявлять разрешительные корочки.

Сами перевозчики говорят, что планируют работать, но, скорей всего их сил и нервов хватит на первые два дня. Уже завтра на 16 городских маршрутах стоимость проезда увеличится до 10 гривен.

Отметим, что это подорожание планировали еще с марта.

"Большинство перевозчиков в полной финансовой дыре. А с понедельника мы попадем в настоящий ад. Те граждане, которые не получат спецпропусков, а таких большинство, будут массово штурмовать маршрутки. Работу троллейбусов, трамваев и метро будут контролировать сотрудники Муниципальной охраны и полиции. Они помогут кондукторам не пускать в салоны тех, у кого не будет спецпропуска. А что же будет в маршрутках? У нас нет возможности такого контроля. Поэтому будет ругань, драки, крики и мордобой, поскольку все, кто не попадет в общественный транспорт будут атаковать маршрутки", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Он добавляет, что даже если водитель поедет с пассажирами по маршруту, то по дороге его остановит полиция и будет проверять спецпропуска у пассажиров.

"За провоз пассажира без спецпропуска штрафовать будут не пассажира, а водителя маршрутки. С понедельника некоторые наши водители уже отказываются выходить на работу, понимая, что их ожидает. У нас и так большой дефицит водителей, а сейчас эти репрессии в виде штрафов по 17 тысяч гривен, окончательно отобьют у них желание работать. Ситуация патовая: пассажиропотока не будет, заработок низкий, на каждой остановке будут возникать конфликты с пассажирами, штрафы от полиции – люди просто откажутся работать", – добавляет Игорь Моисеенко.

Он называет и еще одну проблему. Оказывается, поставщики топлива уже отказываются с ними работать. Раньше им давали отсрочку по расчетам до 5 дней, а сейчас понимают, что у перевозчиков серьезные проблемы и требуют предоплату.

Кстати, в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области говорят, что многие водители маршруток добираются на работу на общественном транспорте и им тоже необходимы спецпропуска.

"Мы пока их еще не получили, но нам дали понять, что много их не выдадут", – добавляет глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

150,192, 405, 414, 418, 422, 437, 439, 444, 461, 470, 472, 476, 485, 529, 559 – это маршруты, где стоимость проезда увеличиться до 10 гривен. Всего в Киеве 151 маршрут.

Ранее мы писали, что в Киеве образовался скандал из-за локдауна и подорожания проезда.

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