Съехал в сугроб и перевернулся на крышу: в Киеве произошло серьезное ДТП (фото)

В Киеве 8 февраля на ул. Бориспольской, 9, в Дарницком районе столицы, произошло ДТП, водителю понадобилась помощь.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.

Автомобиль Fiat во время движения съехал в сугроб и перевернулся на крышу. Водитель на момент прибытия спасателей находился возле автомобиля.

Для того, чтобы авто не загорелось, спасатели перевернули автомобиль с помощью специального оборудования.

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Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в ночь с 27 на 28 января в Одессе также бушевала непогода.

Однако спустя несколько дней растаявший снег затопил улицы Одессы.

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