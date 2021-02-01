Сильный гололед: киевлян предупреждают о непогоде

В Киеве 2 февраля на дорогах будет гололедица – уровень опасности желтый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров в секунду, температура ночью – 8-10 градусов мороза, днем – минус 3-5.
Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Водители должны соблюдать скоростной режим, а пешеходам рекомендуют ходить по улицам не спеша.
Напомним, в Киеве в ближайшее время ожидается ухудшение погоды.
Ранее мы писали, какой будет погода в феврале – Украину ждут температурные качели.
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